Projeto de urânio no Ceará entra no foco do Governo Federal

O projeto da usina de fosfato e urânio de Santa Quitéria voltou a receber atenção especial do Governo Federal. Nesta semana, estiveram reunidos no Ceará nomes estratégicos para a articulação do empreendimento.

O presidente da INB (Industrias Nucleares do Brasil), Marcelo Xavier de Castro, acompanhado de toda sua diretoria, tiveram agenda conjunta com Marlos Costa de Andrade, diretor-presidente ENBPar, em Santa Quitéria.

O que fazem as empresas

Legenda: Reunião no escritório do Consórcio Santa Quitéria Foto: Divulgação

Essas duas empresas são peças cruciais para o empreendimento. A INB — que compõe o Consórcio Santa Quitéria ao lado da Galvani — exerce, em nome da União, o monopólio da produção e comercialização de materiais nucleares, com destaque para o urânio. Já a ENB Par é responsável pela operação de usinas nucleares, entre outras funções.

A visita evidencia o novo ritmo que o Governo almeja impor às fontes nucleares. Para tal, foi crucial a mudança no corpo diretório da INB, promovida em agosto. A avaliação é que a empresa deve retomar as rédeas do bilionário projeto, que enfrenta resistência na opinião pública e ainda persegue licenças ambientais junto ao Ibama.