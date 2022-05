Projeto de R$ 300 milhões no Pecém pode baixar preço de combustíveis no Ceará

O Grupo Dislub Equador assinou, nesta terça-feira (17), pré-contrato com o Complexo do Pecém (Cipp S/A) para a implantação de um parque de armazenamento de combustíveis líquidos na área do terminal portuário do Pecém. A informação foi obtida com exclusividade por esta Coluna.

O investimento será de R$ 300 milhões, dos quais R$ 200 milhões na primeira fase. Serão gerados 350 empregos na construção e outras 100 vagas durante a operação. A estimativa é que o empreendimento comece a operar em 2025.

De acordo com o CEO da Dislub Equador, Sérgio Lins, o parque, que terá capacidade de armazenar inicialmente 60 milhões de litros, deverá otimizar a logística do mercado cearense de combustíveis.

Redução de preços e maior competitividade

Legenda: Executivos assinaram contrato nesta terça-feira (17) Foto: Divulgação

A expectativa é que o empreendimento ajude a reduzir futuramente os preços dos combustíveis no Estado, que vem apresentando cotações acima da média nacional.

"Sem dúvida, pode reduzir [os preços]. A viabilidade logística que existe é fundamental. Quando você tem uma capacidade maior de armazenagem, você pode ter mais competidores e isso gera eficiência", pontua Lins, em entrevista à Coluna.

Todas as distribuidoras do setor no Estado poderão utilizar o equipamento, que estocará gasolina, diesel, biodiesel, etanol anidro e etanol hidratado.

Vantagens do Pecém

O executivo ressalta que o Complexo do Pecém possui características ideais para a operação.

Sergio Lins CEO do Grupo Dislub Equador “A infraestrutura dos berços, com um dos melhores calados do Brasil, somada ao fato de os tanques serem instalados em uma área estratégica, sem riscos às atividades urbanas, torna o Pecém imprescindível para a continuidade e a expansão das atividades de distribuição de combustíveis no Ceará”.

O CEO do Complexo do Pecém, Danilo Serpa, reforça que o novo negócio vai dinamizar o mercado local. "Estamos falando de uma maior competitividade de custos, objetivando não apenas uma redução de preços ao consumidor final, mas principalmente aumentando o nível do serviço de distribuição de combustíveis no Estado do Ceará e região”, diz Serpa.