Grendene quer crescer nos EUA e China, e plano pode beneficiar o Ceará

A Grendene, gigante do setor de calçados cuja produção é feita integralmente no Ceará, está avançando com seu plano de expansão internacional, iniciado neste ano. O objetivo é abocanhar fatias dos mercados multibilionários dos Estados Unidos e da China.

Essa empreitada, caso se confirme frutífera, pode gerar novos investimentos e empregos para o Ceará, base produtiva da empresa, nos próximos anos.

Para conquistar território no exterior, a Grendene se aliou à 3G Radar — que detém expertise na área — e criou um novo negócio, a Grendene Global Brands (GGB), com investimento total de R$ 50 milhões.

"A Grendene Global Brands, inicialmente, é responsável por distribuir os produtos da Grendene nos Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong e, uma vez bem-sucedida, poderá assumir novos mercados. A empresa começou a operar em janeiro desse ano", informa Alceu Albuquerque, diretor de Relações com Investidores da Grendene, em entrevista a esta Coluna.

De acordo com ele, no momento, está sendo construída a infraestrutura necessária para garantir e suportar o crescimento de médio e longo prazo esperado para os próximos anos.

Previsão de empregos e investimentos

Albuquerque projeta que, à medida que a empresa se expandir no mercado internacional, novos empregos serão criados no Ceará "para dar conta dessa demanda incremental".

Alceu Albuquerque Diretor de Relações com Investidores da Grendene "Teremos que aumentar nossa capacidade de produção na Grendene. Hoje, a capacidade é de 250 milhões de pares por ano e, no ano passado, foram produzidos 150 milhões".

O executivo reforça a importância do Ceará para essa estratégia expansionista: "Toda a nossa expectativa de crescimento, no mercado nacional ou internacional, depende da capacidade de produção que está 100% no Ceará. Recentemente, anunciamos investimento de R$ 30 milhões para ampliar a nossa capacidade de produção, devendo gerar até 1.000 empregos diretos".

A Grendene tem fábricas em três municípios do Ceará: Sobral, Fortaleza e Crato.

De olho no mercado estrangeiro

Com a incursão no exterior, a Grendene, dona de marcas como Melissa, Rider e Ipanema, almeja ampliar sua participação no poderoso setor de calçados global, que movimenta US$ 360 bilhões.

O mercado internacional, frisa o executivo, é o grande "driver" de crescimento da Grendene no médio e longo prazo. Nacionalmente, a empresa já possui um share relevante, tendo acumulado 17% do consumo aparente de calçados em 2021.

"E, como o mercado brasileiro de calçados não vai crescer a taxas significativas, a grande oportunidade está no mercado externo", projeta o diretor.

A companhia, mesmo sendo uma das maiores do Brasil no setor, representa um percentual ínfimo do comércio internacional, o que significa que a margem de crescimento é substancial, segundo Albuquerque.

Os resultados, prevê, devem começar a ser percebidos principalmente a partir de 2023, por conta do calendário comercial dos países, em especial Estados Unidos.

Mas um indicador importante já mostra o crescimento no e-commerce. No primeiro trimestre deste ano, as vendas online da Grendene nos Estados Unidos saltaram 100%.

Sobre portifólio, Albuquerque detalha que alguns produtos serão desenvolvidos para esses mercados, considerando as particularidades de cada um.