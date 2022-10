Produção de camarão no Ceará é a maior do País pelo sexto ano seguido

A produção de camarão do Ceará é a maior do Brasil pelo sexto ano seguido. De acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, o volume no Estado chegou a cerca de 55 mil toneladas em 2021.

O presidente da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC), Luiz Paulo Sampaio, avalia que a tecnologia permite que hoje a produção de camarão se desconcentre do litoral e avance para municípios mais afastados.

"Hoje você consegue encontrar agricultores que fizeram a transição e adotaram a aquicultura em diversos municípios, como Morada Nova e Russas", destacou Sampaio.

A produção de camarão no Ceará ocorre em 52 municípios, de acordo com mapeamento da associação.

Para incentivar o consumo de camarão no Ceará, a associação vai realizar em novembro, em parceria com a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), o Festival do Camarão em Fortaleza.

*Colaborou Ingrid Coelho

