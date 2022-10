Aluguel sobe em bairros de Fortaleza; veja preços

Com uma alta acumulada de 23% neste ano (de janeiro a setembro), os aluguéis em Fortaleza estão subindo a um ritmo muito superior à média nacional, que foi de 13,6%.

Entre as capitais, trata-se da terceira maior elevação do Brasil, abaixo apenas de Florianópolis (27,1%) e Goiânia (25,8%). Os dados constam na nova pesquisa do FipeZap, divulgada nesta terça-feira (18). Foram considerados mais de 3 mil anúncios imobiliários.

O preço médio do metro quadrado (m²) de aluguel residencial chegou a R$ 23,45% em Fortaleza, um dos mais baixos entre as cidades pesquisadas, apesar dos recentes aumentos.

Entre os bairros da capital cearense, Meireles e Mucuripe são os mais caros para alugar um imóvel, com preço médio de R$ 33,6 e R$ 32,7, respectivamente. O Cocó fica em terceiro lugar.

Os preços subiram em todos os 10 principais bairros do ranking. No acumulado de 12 meses, a majoração mais acentuada se deu no Meireles, cujo aluguel subiu 44%, na média. Cocó (37%) e Papicu (34%) também registraram altas expressivas.

Preço do aluguel nos bairros de Fortaleza

MEIRELES: R$ 33,6 /m² MUCURIPE: R$ 32,7 /m² COCÓ: R$ 24,9 /m² CENTRO: R$ 21,5 /m² ALDEOTA: R$ 20,6 /m² PAPICU: R$ 19,0 /m² FÁTIMA: R$ 17,7 /m² JOAQUIM TÁVORA: R$ 15,5 /m² DIONÍSIO TORRES: R$ 15,2 /m² SÃO JOÃO DO TAUAPE: R$ 14,3 /m²

