Primeiro prédio 'torcido' do Brasil será o edifício comercial mais alto de Fortaleza

Em construção na área nobre de Fortaleza, o primeiro prédio da América do Sul projetado com torção estrutural será o edifício comercial mais alto da cidade, com 115 metros de altura.

Quem passa pela Avenida Desembargador Moreira com Rua Maria Tomásia ainda não visualiza o início da verticalização do HB Square. Isso porque os trabalhos do ambicioso projeto se concentram, por enquanto, no subsolo. Esta Coluna visitou com exclusividade o canteiro de obras.

'Faria Lima cearense'

Legenda: Projeto do HB Square Foto: Divulgação

Com previsão de entrega para 2027, o prédio ocupa um terreno de 19 mil metros quadrados, com 4,5 mil m² de área construída, em uma zona da cidade que vem sendo apelidada por empresários locais de 'Faria Lima cearense', pela concentração de escritórios de investimentos.

Legenda: Projeto do edifício HB Square Foto: Divulgação

Condomínio fechado

Assinado pela mesma construtora que ergueu o icônico BS Design, o empreendimento foi estruturado no formato de condomínio fechado, em que os compradores se unem para adquirir previamente as unidades, antes da conclusão da obra.

Nesse modelo, os participantes atuam de forma semelhante a um consórcio imobiliário, compartilhando os custos de construção e demais despesas do empreendimento. No caso, o projeto não chega a ser lançado formalmente ao mercado, como ocorre com a maioria dos empreendimentos, pois já nasce majoritariamente vendido.

O edifício será composto por 30 lajes corporativas de 410 metros, com foco em médias e grandes empresas. Cada andar será ocupado inteiramente por uma companhia, sem possibilidade de fatiamento de salas.

Entre as funcionalidades de luxo previstas, estão elevador exclusivo para diretorias com velocidade de 240 metros por minuto (e outros 6 para uso comum) e heliponto com sala VIP.

“O maior desafio do HB Square está justamente na sua geometria. Cada pavimento exige um deslocamento milimétrico em relação ao anterior, o que demanda um nível de precisão estrutural raramente visto em obras verticais no Brasil. Isso exigiu reestudar processos, recalcular formas e adaptar tecnologias. É um prédio que conta com muita tecnologia embarcada, e isso é o que torna o projeto tão estimulante”, destaca Ricardo Ary Filho, diretor-executivo da BTB Engenharia.