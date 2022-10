Prefeitura de Fortaleza prevê Orçamento de R$ 10,7 bilhões para 2023

A Prefeitura de Fortaleza encaminha, nesta sexta-feira (14), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023 para a Câmara Municipal, cumprindo o prazo legal de entrega. O Orçamento do próximo ano está estimado em R$ 10,7 bilhões, valor 8% superior ao de 2022, conforme apurado em primeira mão por esta Coluna.

Novamente, as áreas finalísticas com maior aporte são saúde (27%) e educação (24%), ambas com percentuais acima dos mínimos constitucionais, seguidas de Urbanismo (8%).

Destacam-se a entrega de novas Escolas de Tempo Integral, Centros de Educação Infantil e postos de saúde.

