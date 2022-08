Preço da gasolina no Brasil figura entre os 50 mais baratos do mundo; veja ranking

O Brasil está entre os 50 países com a gasolina mais barata do planeta, ocupando a 46ª posição, segundo levantamento do Global Petrol Prices, site de pesquisa de mercado. O valor do litro desse combustível, de R$ 5,89, também está abaixo da média global (R$ 7,31). Os dados foram atualizados em 1º de agosto último.

No ranking (veja abaixo), de 168 países, a Venezuela figura com o menor preço (R$ 0,115). Já Hong Kong tem a gasolina mais cara (R$ 15,442) do planeta. Todavia, os dados não consideram o custo de vida nem o salário mínimo de cada país.

Conforme o levantamento, os países ricos têm preços mais altos, enquanto os mais pobres e os produtores e exportadores de petróleo praticam preços inferiores, com exceção dos Estados Unidos. Outro ponto para a diferença de preços, informa o site, é a carga tributária de cada local.

No fim de julho deste ano, após sucessivas elevações, a Petrobras anunciou dois reajustes para baixo do preço dos combustíveis. Outro fator que contribuiu para o alívio do custo nacional foi a redução de impostos.

Veja o ranking:

Venezuela: R$ 0,115 Líbia: R$: 0,160 Irão: R$ 0,277 Argélia: R$ 1,637 Kuwait: R$ 1,775 Angola: R$ 1,917 Nigéria: R$ 2, 190 Turquemenistão: R$ 2.225 Cazaquistão: R$ 2,237 Malásia: R$ 2,386 Iraque: R$ 2,662 Barém: R$ 2,750 Bolivia: R$ 2,821 Haiti: R$ 2,875 Egipto: R$ 2,937 Catar: R$ 2.989 Colombia: R$ 3,023 Azerbaijão: R$ 3,049 Arábia Saudita: R$ 3,215 Omã: R$ 3,217 Ecuador: R$ 3,286 Tunísia: R$ 3,868 Quirguizistão: R$ 4,111 Rússia: R$ 4,249 Etiópia: R$ 4,848 Benim: R$ 4,855 Bangladeche: R$ 4,869 Gabão: R$ 4,899 Paquistão: R$ 4,982 Argentina: R$ 5,028 Bielorrússia: R$ 5,049 Afeganistão: R$ 5,068 Trindade e Tobago: R$ 5,156 Surinam: R$ 5,232 Camarões: R$ 5,263 Taiwan: R$ 5,330 Birmânia: R$ 5,384 Síria: R$ 5,387 Emir. Árabes Unidos: R$ 5,531 Maldivas: R$ 5,552 Togo: R$ 5,664 Usbequistão: R$ 5,753 Burquina Faso: R$ 5,786 Guatemala: R$ 5,786 Vietname: R$ 5,812 Brasil: R$ 5,890 Salvador: R$ 5,901 Costa do Marfim: R$ 5.947 México: R$ 6, 034 Indonésia: R$ 6,048 Estados Unidos: R$ 6,116 Líbano: R$ 6,273 Granada: R$ 6,328 Porto Rico: R$ 6,385 Namíbia: R$ 6,386 Congo-Kinshasa: R$ 6,465 Turquia: R$ 6,477 Japão: R$ 6,518 Cuba: R$ 6,530 Mali: R$ 6, 562 Butão: R$ 6,599 Austrália: R$ 6,616 Libéria: R$ 6,624 Quénia: R$ 6,626 Tailândia: R$ 6,670 Guayana: R$ 6,672 Índia: R$ 6,839 Domínica: R$ 6,925 China: R$ 7,016 Ucrânia: R$ 7,028 Moçambique: R$ 7,066 Nicarágua: R$ 7,074 Guiné: R$ 7,108 Botsuana: R$ 7,118 Malta: R$ 7,126 Panamá: R$ 7,190 Senegal: R$ 7,202 Gana: R$ 7,288 Madagáscar: R$ 7,350 Ruanda: R$ 7,357 Rep. Dominicana: R$ 7.382 Nepal: R$ 7,419 Camboja: R$ 7,429 Sudão: R$ 7,432 Moldávia: R$ 7,459 Suazilândia: R$ 7.466 Filipinas: R$ 7,474 Paraguai: R$ 7,524 Serra Leoa: R$ 7,525 Chile: R$ 7,528 Lesoto: R$ 7,560 Geórgia: R$ 7,574 Santa Lúcia: R$ 7,575 Tanzânia: R$ 7,585 Honduras: R$ 7,639 Montenegro: R$ 7,711 Sri Lanca: R$ 7,816 Costa Rica: R$ 7,880 Coreia do Sul: R$ 7,934 Cabo Verde: R$ 8,019 Canadá: R$ 8,078 Eslovênia: R$ 8,157 Macedônia: R$ 8,234 Polônia: R$ 8,249 Burúndi: R$ 8,257 África do Sul: R$ 8,283 Mongólia: R$ 8,291 Marrocos: R$ 8,363 Perú: R$ 8,406 Uganda: R$ 8,419 Zâmbia: R$ 8,450 Bósnia e Herz.: R$ 8,514 Curacao: R$ 8,518 Maurícia: R$ 8,593 Servia: R$ 8,609 Fiji: R$ 8,656 Listenstaine: R$ 8,812 Jamaica: R$ 8,837 Bulgária: R$ 8,915 São Marinho: R$ 8,960 Romênia: R$ 8,980 Croácia: R$ 9,025 Hungria: R$ 9,195 Luxemburgo: R$ 9.205 Alemanha: R$ 9,215 Andorra: R$ 9,253 Chipre: R$ 9,253 Wallis e Futuna: R$ 9,344 Nova Zelândia: R$ 9,395 Albânia: R$ 9,448 Jordânia: R$ 9,503 Bahamas: R$ 9,554 França: R$ 9,615 Lituânia: R$ 9,620 Aruba: R$ 9,652 República Checa: R$ 9,661 Eslováquia: R$ 9,758 Itália: R$ 10,018 Espanha: R$ 10,026 Portugal: R$ 10,045 Mayotte: R$ 10,050 Letônia: R$ 10,056 Malávi: R$ 10,137 Bélgica: R$ 10,141 Suécia: R$ 10,210 Seicheles: R$ 10,241 Ilhas Caimão: R$ 10,249 Laos: R$ 10,262 Uruguai: R$ 10,297 Estônia: R$ 10,364 Áustria: R$ 10,444 Israel: R$ 10,472 Singapura: R$ 10,511 Irlanda: R$ 10,736 Mônaco: R$ 10,816 Zimbabué: R$ 11,048 Países Baixos: R$ 11,364 Grécia: R$ 11,454 Reino Unido: R$ 11,607 Dinamarca: R$ 11,619 Finlândia: R$ 11,624 Belize: R$ 11,957 Suíça: R$ 12,106 Noruega: R$ 12,107 Barbados: R$ 12,118 Rep. Centro-Africana: R$ 12,145 Islândia: R$ 12,825 Hong Kong: R$ 15,442.

