Preço da gasolina despenca em Fortaleza e chega a R$ 5,57

Após passar várias semanas acima de R$ 6,20, o preço da gasolina nos postos de Fortaleza apresentou redução acentuada nos últimos dias, mesmo sem mudanças significativas nas cotações nas refinarias.

Nesta segunda-feira (18), há registro do litro por R$ 5,57, em um posto na Av. Rogaciano Leite, o que significa uma queda superior a 60 centavos em relação ao observado uma semana antes. Esse foi o menor valor encontrado pela equipe do Diário do Nordeste na Capital.

Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

Legenda: Motoristas formaram fila nesta manhã para abastecer a R$ 5,57 Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

Contudo, vários outros revendedores baixaram os preços. Entre as cotações encontradas, estão R$ 5,59; R$ 5,69; R$ 5,85 e R$ 5,99.

Os preços também arrefeceram no interior do Estado. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, o litro da gasolina caiu para R$ 5,35.

Por que o preço caiu?

Conforme Antônio José, assessor de assuntos econômicos do Sindipostos-CE, as recentes flutuações nos preços se dão por múltiplos fatores, como a cotação do petróleo e do dólar.

"O consumidor fica achando que subiu e desceu por conta de uma fonte só, que é a Petrobras. Isso não é verdade. Os preços caíram porque há uma constante variação dos preços locais e do mercado internacional. Não quer dizer que daqui a dois três dias, não volte a subir. As pessoas têm que entender que o mercado é livre e competitivo", destacou.

Convém ressaltar que a pesquisa mais recente da ANP (Agência Nacional do Petróleo) não captou essa retração e trouxe dados defasados.

