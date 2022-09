Preço da gasolina: confira o ranking dos estados após baixas

Após a série de reduções nos preços da gasolina, apenas um estado ainda apresenta preço médio acima de R$ 6 no Brasil, Trata-se do Acre, cujo valor médio do combustível está em R$ 6,36.

No ranking nacional, o segundo estado com a gasolina mais cara é a Bahia (R$ 5,46), 90 centavos abaixo do Acre. Em terceiro, está Roraima, com R$ 5,40.

Os dados constam no levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizado na semana encerrada no dia 17 de setembro.

Do mais caro para o mais barato, a diferença na cotação da gasolina chega a R$ 1,57.

O Ceará se encontra praticamente no meio da lista, na 14ª posição, com o preço médio de R$ 4,99. Entre os nordestinos, Sergipe tem os preços mais baixos. Confira o ranking de setembro de 2022.

Ranking da gasolina nos estados

ACRE: R$ 6,36 BAHIA: R$ 5,46 RORAIMA: R$ 5,40 TOCANTINS: R$ 5,32 AMAZONAS: R$ 5,28 ALAGOAS: R$ 5,13 PIAUÍ: R$ 5,09 RIO DE JANEIRO: R$ 5,08 RONDÔNIA: R$ 5,04 PARÁ: R$ 5,04 PARAÍBA: R$ 5,02 PERNAMBUCO: R$ 5,01 RIO GRANDE DO NORTE: R$ 5,00 CEARÁ: R$ 4,99 ESPÍRITO SANTO: R$ 4,99 PARANÁ: R$ 4,98 SANTA CATARINA: R$ 4,97 MATO GROSSO: R$ 4,95 MINAS GERAIS: R$ 4,93 MARANHÃO: R$ 4,87 DISTRITO FEDERAL: R$ 4,86 SERGIPE: R$ 4,85 RIO GRANDE DO SUL: R$ 4,83 SÃO PAULO: R$ 4,83 MATO GROSSO DO SUL: R$ 4,80 GOIÁS: R$ 4,79

