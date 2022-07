Preço da gasolina cai em Fortaleza e fica abaixo de R$ 6 pela 1ª vez em 10 meses

Alguns postos de combustíveis em Fortaleza começaram a repassar a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Nesta quinta-feira, o Diário do Nordeste registrou o litro pelo mínimo de R$ 5,93. É a primeira vez desde outubro de 2021 que o preço fica abaixo de R$ 6 no Ceará.

Onde encontrar

Até a publicação desta matéria, os estabelecimentos encontrados pela reportagem com gasolina abaixo de R$ 6 foram os seguintes:

Shell (Av. Barão de Studart com Júlio Siqueira); preço: R$ 5,93

Shell (Rua Torres Câmara com José Lourenço - Dionísio Torres); preço: R$ 5,95

BR (Av. Pontes Vieira, 1341 - São João do Tauape); preço: R$ 5,99

BR (Av. Pontes Vieira com Tibúrcio Cavalcante); preço: R$ 5,99

Legenda: Gasolina a R$ 5,99 em Fortaleza Foto: Kid Júnior/Diário do Nordeste

A diminuição no preço deve se espalhar por outros postos nos próximos dias, fenômeno comum neste mercado.

Os postos com valores abaixo de R$ 6 informam as cotações como promocionais, apenas com pagamento de cartão de débito, dinheiro ou PIX. No cartão de crédito, os preços são mais elevados.

Legenda: Gasolina a R$ 5,95, em registro feito na tarde desta quinta (14) Foto: Kid Júnior/Diário do Nordeste

Corte no ICMS

Nos últimos meses, a gasolina chegou ao pico de R$ 8,50 no Estado, após uma sequência de altas repassadas pela Petrobras às refinarias.

Convém lembrar que, antes da pandemia, no início de 2020, o litro do combustível custava, em média, R$ 4,70.

No Ceará, o ICMS da gasolina caiu de 29% para 18%, após aplicação da Lei Complementar Federal 194, aprovada no Congresso Nacional no fim de junho, a qual torna combustíveis, energia, gás natural, transporte coletivo e serviços de telecomunicações essenciais.

O corte no ICMS vai gerar um impacto de R$ 1,5 bilhão nas contas públicas do Estado apenas no segundo semestre deste ano.

