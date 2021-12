Postos fazem promoção, e gasolina cai para R$ 6,12 no Ceará; saiba onde

O preço mínimo da gasolina no Ceará caiu para R$ 6,12, o menor valor registrado no Estado desde outubro.

Essa cotação foi encontrada nesta quinta-feira (23), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, em dois postos localizados na Avenida Padre José Holanda do Vale, em ações promocionais.

A repórter fotográfica do Diário do Nordeste, Fabiane de Paula, registrou filas de carros nos dois locais, que ficam a poucos metros de distância um do outro.

Legenda: Motoristas fazem fila para abastecer por R$ 6,12 Foto: Fabiane de Paula

Em um dos postos, alguns dias atrás, o litro chegou a custar R$ 6,09, conforme apurou a Coluna.

Na mesma Avenida, há outro estabelecimento anunciando a gasolina por R$ 6,15.

Ainda causa estranheza classificar esses preços como baratos, principalmente considerando que no início de 2021 a gasolina não passava de R$ 5. Diante do atual padrão inflacionado do combustível, no entanto, trata-se, sim, de valores consideravelmente baixos. No Ceará, o litro é vendido, em média, por R$ 6,91.

Baixa de 40 centavos

Legenda: Promoção de gasolina em Maracanaú Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

Apesar de esses dados não constarem no relatório formal da ANP (Agência Nacional do Petróleo), no levantamento mais recente, divulgado na semana passada, o piso do litro da gasolina havia sido de R$ 6,49 - 37 centavos acima da nova mínima.

Procurado pela Coluna, o Sindipostos-CE avalia que o preço de Maracanaú é promocional.

"Vejo isso como uma ação de marketing para atrair o consumidor, simplesmente. Uma promoção. E a gente não pode interferir porque o mercado é livre", diz Antônio José, assessor econômico do Sindicato.

Convém ressaltar que não há elementos que conectem a acentuada baixa dos valores em Maracanaú com a redução da gasolina anunciada pela Petrobras às distribuidoras, da ordem de apenas 3%.