Porto do Pecém envia carga recorde de granito para a Europa

O Porto do Pecém iniciou, ontem, operação para enviar 15 mil toneladas de granito para a Europa. Trata-se do maior volume de granito já embarcado em um só navio no porto cearense.

As rochas, extraídas do Ceará e de outras regiões do Nordeste, serão embarcadas no dia 27 de janeiro para a Marina Di Carrara, na Itália, onde chegarão após 20 dias de viagem.

“Este é um novo negócio que o Porto do Pecém, que vem fazendo um grande trabalho para diversificar suas cargas, está vendo crescer”, diz Carlos Alberto Nunes, gerente comercial da Tecer Terminais, empresa que faz o braço operacional do Porto do Pecém.

Eólica e manganês

Para se ter uma dimensão da diversificação dos produtos que passam pelo Porto do Pecém, no início desta semana, o terminal recebeu uma nacele (peça onde ficam instalados os geradores eólicos) embarcada no Porto de Bilbao, na Espanha e, no mesmo navio, embarcou 21 pás eólicas de 72,1 metros de comprimento para Lirquen, no Chile.

O procedimento foi considerado uma “operação de logística ideal”, o que significa que, por utilizar a mesma embarcação, proporcionou uma redução de custos a importadores e exportadores.

Já neste sábado (15), serão embarcadas 115 mil toneladas de minério de manganês para a China. A carga foi extraída no município de Pentecoste (80 quilômetros de Fortaleza), pela Zeus Mineração.