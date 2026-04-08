Por que a Nvidia, maior empresa do mundo, está de olho no Ceará?

Empresa com o maior valor de mercado do planeta, a Nvidia, fabricante de processadores com sede nos Estados Unidos, avaliada em US$ 4 trilhões, está de olho na expansão da infraestrutura digital do Ceará.

Nas útimas semanas, integrantes do governo cearense tiveram tratativas com executivos da Nvidia, em San José, na California (EUA), onde a companhia realizou seu principal evento globla de IA e computação acelerada, o Nvidia GTC 2026.

Qualificação profissional

Segundo Danilo Reis, diretor técnico da Etice (Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará), a Nvidia manifestou interesse em implantar seu programa para desenvolvimento de startups no hub de IA que o Estado está estruturando.

A ideia é formar, no Ceará, instrutores certificados para ministrar workshops oficiais da Nvidia sobre IA, aprendizagem profunda (deep learning) e computação acelerada em universidades e instituições de investigação.

Esses instrutores, segundo Danilo Reis, tornam-se embaixadores do conhecimento de IA e têm acesso a materiais exclusivos, infraestrutura de GPUs na nuvem para transmitir aos seus alunos e certificações técnicas reconhecidas mundialmente. A iniciativa é voltada para professores universitários e investigadores que desejam capacitar a próxima geração de profissionais de tecnologia.

Hub digital

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A conexão com o Ceará faz muito sentido, sobretudo considerando que o Estado se consolida como um hub de infra digital, com uma gama de cabos submarinos e data centers, um dos quais, da Omnia, TikTok e Casa dos Ventos, já em obras, receberá o maior investimento da história da economia cearense.

Tal aproximação com a Nvidia pode gerar oportunidades valiosas em qualificação profissional no ramo de tecnologia.