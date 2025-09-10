Polo cearense produzirá 800 unidades do Spark já neste ano e 12 mil em 2026

O polo automotivo do Ceará deve produzir, ainda em 2025, em torno de 800 unidades do modelo Chevrolet Spark, da GM. Já para o próximo ano, a linha de montagem deve entregar entre 12 mil e 20 mil veículos, a depender da demanda pelo SUV elétrico no mercado nacional.

O modelo é uma aposta da gigante norte-americana para ganhar mercado no segmento de elétricos no Brasil, hoje dominado pela chinesa BYD.

Como funciona a montagem SKD

As primeiras unidades serão inteiramente importadas da China e, em seguida, os carros serão montados no Ceará, em regime de SKD (Semi Knocked Down). Nesse formato, o fabricante envia da matriz (ou de outra planta industrial) conjuntos já pré-montados, como carroceria, motor, transmissão e eixos, que são integrados na linha de produção local.

O novo modelo custa R$ 159.990 e se coloca como concorrente do BYD Dolphin.

Outras marcas que estão com negociações avançadas para fabricar veículos no polo de Horizonte devem acelerar suas tomadas de decisão após a confirmação da Chevrolet. Há tratativas em andamento com montadoras asiáticas, por exemplo.