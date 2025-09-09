Análise: Chegada da Chevrolet transforma polo automotivo do Ceará em realidade

O polo automotivo do Ceará deixa de ser apenas um projeto e passa a ganhar concretude e musculatura com a chegada de uma gigante mundial do setor automotivo, a General Motors (GM), dona da marca Chevrolet, uma das mais populares do Brasil.

Anunciado há um ano, o ousado empreendimento, onde serão produzidos veículos de diversas marcas — o primeiro do Brasil nesses moldes —, estava efervescente nos bastidores, com incontáveis reuniões entre integrantes da Comexport, empresa responsável pela planta, Governo do Estado e marcas, tanto em território brasileiro como no exterior. Mas faltava a batida de martelo.

A confirmação da GM consagra essa complexa articulação, na qual o governador Elmano de Freitas ingressou pessoalmente, desatando amarras legislativas em Brasília e abrindo caminho para os investidores. Politicamente, aliás, a implementação da montadora é uma vitória para a atual gestão.

Sonho antigo

O sonho de trazer uma indústria automotiva de grande porte para o Ceará é antigo, tendo perpassado diversos governos que falharam na missão, enquanto outros estados nordestinos, como Pernambuco e Bahia, obtiveram êxito. O fechamento da fábrica da Troller por decisão da Ford tornou essa carência ainda mais premente. O desfecho do enredo acabou sendo positivo, afinal, a nova indústria ocupará o próprio espaço da antiga planta da Troller.

Destaque-se ainda o papel articulatório da Adece (Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará), comandada por Danilo Serpa, que operou intensamente nas tratativas ao longo de mais de um ano. Também foram facilitadores da pauta o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri.

Pela dimensão da novidade, o Governo planejava um anúncio de grande porte, mas a informação acabou sendo antecipada pela GM, em evento com jornalistas especializados do setor automotivo, realizado em Brasília na segunda (8).

Ganho industrial

Com o polo, a indústria cearense tende a ganhar dinamismo, municiada pela produção de bens de alto valor. É razoável projetar que o empreendimento poderá atrair negócios adjacentes, um fenômeno comum no setor. Isso pode maximizar oportunidades no futuro. Ganha o Ceará.