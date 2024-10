Plataforma de aluguel de barcos, lanchas e iates mira mercado do Ceará

A BnBoats, plataforma especializada no aluguel de embarcações, chegará em breve ao mercado cearense.

A empresa já disponibiliza em torno de 400 barcos no litoral brasileiro. Sobre o Ceará, a BnBoats afirma que "está realizando um trabalho de prospecção e cadastramento de barcos junto às marinas existentes ao longo do litoral cearense". Em breve, diz a plataforma, os barcos poderão ser locados no Estado.

As embarcações que podem ser utilizadas para lazer, pesca, viagens, almoços, jantares, eventos, festas, entre outras atividades.

A negociação é feita diretamente com os proprietários dos barcos, por intermédio da plataforma, semelhante ao AirBNB.

No catálogo há lanchas pequenas, veleiros, pesqueiros, botes, catamarãs, escunas e até iates, que podem ser locados por amigos ou famílias por hora, períodos (manhã, tarde, noite ou pernoite) ou por dia.

