Outback vai abrir terceiro restaurante em Fortaleza

A rede de restaurantes Outback terá uma terceira operação no mercado de Fortaleza. O destino da nova loja é o North Shopping, na Avenida Bezerra de Menezes, apurou em primeira mão esta Coluna.

O Outback ficará na Alameda Gourmet, polo gastronômico do shopping. A data da abertura ainda não foi divulgada.

Veja também

A franquia de comida australiana opera hoje no Shopping Iguatemi e no RioMar Fortaleza. A última inauguração da marca na capital cearense foi em 2015, quando estreou no Iguatemi.

Paulo Alencar, superintendente do North Shopping Fortaleza, destaca que a chegada da steakhouse faz parte da estratégia de aprimoramento do mix de opções do mall.

"A expansão do Outback, juntamente com outras marcas, é uma resposta à crescente demanda do público por novas opções gastronômicas, ampliando as escolhas para atender a outro segmento de público".

Expansão

Legenda: Cebola gigante é o carro-chefe da franquia Foto: Divulgação

A Bloomin' Brands, controladora da marca no Brasil, está efetuando um plano de expansão nacional que mira dobrar o número de unidades do Outback. A empresa soma mais de 140 restaurantes no País e também detém as franquias Aussie e Abraccio.

No início deste mês, a holding informou crescimento de 32% no lucro líquido do terceiro trimestre sobre o mesmo período em 2022, perfazendo US$ 44 milhões.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil