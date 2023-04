Número de fazendas de camarão no Ceará mais que dobra em 5 anos

Dados do Censo da Carcinicultura apontam que o número de fazendas de camarão no Ceará cresceu 155% no intervalo de cinco anos, saindo de 700 para 1.786.

O Ceará é líder nacional na carcinicultura, sendo responsável por 47,17% de todo camarão produzido no Brasil, número que representa mais que o dobro da produção do segundo colocado. São mais de 55 mil toneladas produzidas por ano e quase 10 mil empregos diretos gerados.

A produção é realizada em áreas que somam mais de 13 mil hectares, espalhadas em 59 cidades cearenses.

“A carcinicultura cearense é uma força econômica e representativa para o Ceará e para o Brasil. A interiorização da atividade, que antes era predominantemente litorânea, tem feito o cultivo desse pescado ainda mais presente na realidade do nosso estado, do litoral ao sertão”, ressalta Luiz Paulo Sampaio Henriques, presidente da Associação de Produtores de Camarão do Ceará (APCC).

A APCC atua no fomento à produção de camarão de cultivo no Ceará, buscando o desenvolvimento do setor com parcerias público-privadas, articulando acordos comerciais para adquirir insumos e tecnologias para desenvolver a cadeia e buscando políticas públicas que beneficiem o setor.

Entre os desafios dos criadores apontados pela APCC, estão os múltiplos fatores para que o pescado se desenvolva de forma saudável e seja economicamente rentável. Além disso, há questões complexas alheias à iniciativa do produtor, como outorgas para água e licenças ambientais.

