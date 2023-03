Klabin investe R$ 188 milhões em expansão de fábrica de embalagens no Ceará

A Klabin está investindo R$ 188 milhões para expandir a capacidade produtiva de sua fábrica de embalagens e papéis ondulados em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com o aporte, a empresa multiplica por 5 o potencial de fabricação, passando de 20 mil toneladas para 100 mil toneladas/ano.

Segundo Gustavo Jaoude, gerente regional Norte e Nordeste da Klabin, a unidade vinha operando no limite da capacidade e agora terá margem para, gradualmente, acelerar a produção.

A Klabin tem outras duas fábricas no Nordeste, em Goiana (PE) e Feira de Santana (BA). Com a ampliação na planta do Ceará, a empresa alarga sua capacidade na região para 300 mil toneladas, equivalente a 25% do total nacional. A empresa tem uma fatia de 40% a 45% do mercado nordestino. No Brasil, essa faixa fica em torno de 24%.

Novo equipamento

Para aumentar a produtividade, a empresa instalou na fábrica de Horizonte uma onduladeira, máquina responsável pela produção das chapas de papelão ondulado, que dão origem às embalagens.

"A onduladeira é basicamente o coração de uma fábrica de papelão ondulado. A gente trouxe o que há de mais moderno no País hoje. É um equipamento italiano", detalha Jaoude.

Com o novo investimento, o objetivo é suprir a demanda crescente dos diversos segmentos econômicos que consomem as embalagens no Nordeste. Entre os clientes da fábrica de Horizonte, estão empresas da indústria farmacêutica, alimentícia, calçadista e de higiene e limpeza.

O principal destaque, aponta o executivo, é a fruticultura, mercado que vem crescendo historicamente acima do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, tendo o Ceará como um dos agentes mais relevantes.

A fábrica de Horizonte produz embalagens de diversas dimensões e formatos, a depender dos produtos para os quais são feitas.

"Cada caso é um caso. Por exemplo, para embalar melão, que é enviado para a Europa, é preciso manter a propriedade da fruta, pensar em como vai ser feito o transporte, passando pelas rodovias até ser desembarcada no destino final", detalha.

A Klabin emprega 120 pessoas na fábrica de Horizonte. A unidade opera desde 2020, após ser adquirida da cervejaria Schin.

Para o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, o investimento é relevante para a economia, em especial considerando o emprego e a renda que ele gera.

"A gente contar com uma empresa que tem a oportunidade de investir é muito positivo. Para Horizonte, isso gera um crescimento em cadeia. Serão mais carros, mais transportadoras, mais trabalho tercerizado, mais circulação de pessoas no comércio. Todo mundo está olhando o governo federal para saber que rumo vai seguir. Isso também motiva os outros empresários a fazerem o mesmo", comenta o gestor.

