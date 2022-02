Nova indústria de calçados vai gerar 500 empregos no Ceará

A Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) assinou um convênio com a Prefeitura de Senador Pompeu para a construção de um galpão industrial para um novo empreendimento calçadista no município. O investimento na estrutura será de R$ 4,5 milhões, conforme a Agência.

Com capacidade de produção de 10 mil pares de sapatos por dia, a fábrica da empresa Sugar Shoes vai gerar 500 empregos.

Os recursos serão aplicados pela própria Adece. Como contrapartida, a Prefeitura doará o terreno.

Segundo um levantamento do Núcleo de Inteligência da Adece, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedet), os investimentos projetados deverão gerar um impacto de R$ 9,8 milhões no PIB do Estado, com incremento de R$ 1,2 milhão na massa salarial e a arrecadação de R$ 569 mil em impostos.

Ao fim da obra, o novo galpão deverá somar R$ 15,7 milhões em investimentos realizados por parte da Adece, Prefeitura e iniciativa privada.