Nova empresa cearense quer tirar condomínios do vermelho e investe R$ 60 milhões

Com investimento de R$ 60 milhões, uma nova empresa cearense está mirando condomínios residenciais que estão com as contas no vermelho e também os que buscam ampliar a eficiência e a transparência financeiras.

A cearense MyBlue, cuja operação se inicia neste mês de agosto, nasce de uma parceria entre os grupos ApoioCob, do segmento de cobranças, e FAN, que atua em diversas áreas, como indústria, construção, postos de combustíveis e financeira.

Como funciona

O objetivo da empresa é assegurar estabilidade financeira para administradoras e síndicos na execução do orçamento condominial.

Para isso, quando um condomínio está inadimplente, a garantidora assume a dívida e, com recursos próprios, devolve ao caixa do condomínio o valor correspondente ao passivo. De posse do recurso, o condomínio pode realizar pagamentos, executar reformas e melhorias para os moradores.

A meta é alcançar 60 clientes ainda em 2023 e mais de 500 nos próximos cinco anos.

Conforme os investidores, a empresa já surge como a segunda maior garantidora de condomínios do Brasil. Além de comprar as dívidas dos condomínios, a companhia atua ainda na profissionalização de síndicos e diz fazer "cobrança humanizada" ante os condôminos.

"Nosso compromisso é redefinir a abordagem tradicional das garantidoras de condomínios. Além de simplesmente assegurar; vamos capacitar os síndicos, promover a transparência financeira e criar um ambiente de atendimento humanizado para os condôminos", frisa Viviane Torquato, diretora comercial da MyBlue.

