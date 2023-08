Gigante mundial das embalagens abre nova fábrica no Ceará

A Smurfit Kappa, fabricante de embalagens fundada na Irlanda, marcou para 21 de setembro a inauguração de sua nova indústria, construída em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em sua fase inicial, o empreendimento recebe R$ 170 milhões em investimentos, podendo ultrapassar os R$ 300 milhões em eventuais expansões. Para a planta, foram gerados 170 empregos.

A nova unidade marca a avanço das operações da companhia no Ceará, onde já opera uma indústria (também em Maranguape), mas de capacidade produtiva menor.

Mercado competitivo

O investimento aquece o acirrado mercado de embalagens no Estado, que já conta com outros dois grandes players: a Klabin, com fábrica em Horizonte, e a WestRock, em Pacajus.

Além do Ceará, a Smurfit Kappa possui unidades em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Tradicional fabricante de caixas de papelão e embalagens, a empresa, fundada na década de 1930 como Jefferson Smurfit, uniu-se à holandesa Kappa Packaging em 2005 para formar a Smurfit Kappa.

Possui mais de 45 mil funcionários em todo o mundo e produz em 36 países.

