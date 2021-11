Mutirão de renegociação de dívidas do Banco Central termina hoje (30)

Hoje (30) é o último dia para pessoas físicas negociarem suas dívidas com instituições financeiras no mutirão organizado pelo Banco Central.

Para fazer a negociação das dívidas no feirão, é preciso acessar o site consumidor.gov.br e escolher a instituição financeira com a qual o cliente possui a dívida.

O consumidor, ao acessar a plataforma e escolher a instituição, deve fazer o relato sobre a conta atrasada. A mediação dos conflitos é feita pela plataforma.

A instituição financeira tem até 10 dias para analisar o contato feito plo cliente e apresentar uma proposta de negociação ao devedor.

O Mutirão da Negociação de Dívidas e Orientação Financeira é uma iniciativa da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) em parceria com o BC, com a Secretaria Nacional do Consumidor e Senado Federal.