Megafusão cria empresa com 69 shoppings, um deles no Ceará

Nasce uma gigante do mercado de shopping centers no Brasil com a fusão entre BR Malls e Aliansce Sonae, anunciada pelas empresas em Fato Relevante na quarta (8).

Caso o acordo seja chancelado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o novo império do varejo nacional terá 69 shoppings e 13 mil lojas, espalhados por todas as regiões.

No Ceará, um empreendimento será impactado pelo negócio: o Shopping Parangaba, administrado pela Aliansce. O centro comercial foi inaugurado em 2013 e fica em Fortaleza, próximo ao terminal de ônibus da Parangaba. Possui 230 lojas, sendo sete âncoras, atendendo 900 mil consumidores por mês.

No Nordeste, a Aliansce possui outros cinco pontos: quatro shoppings na Bahia e um em Alagoas. Já a BRMalls detém dois empreendimentos no Maranhão e outro em Pernambuco.

Lista de shoppings da Aliansce Sonae

Shopping Parangaba (CE)

Shopping da Bahia (BA)

Boulevard Shopping Feira de Santana (BA)

Boulevard Shopping Vitória da Conquista (BA)

Parque Shopping Bahia (BA)

Parque Shopping Maceió (AL)

Boulevard Shopping Vila Velha (ES)

Bangu Shopping (RJ)

Boulevard Shopping Campos (RJ)

Carioca Shopping (RJ)

Caxias Shopping (RJ)

Shopping Grande Rio (RJ)

Shopping Leblon (RJ)

Via Parque Shopping (RJ)

Passeio Shopping (RJ)

Pátio Alcântara (RJ)

Santa Cruz Shopping (RJ)

São Gonçalo Shopping (RJ)

Recreio Shopping (RJ)

Boulevard Shopping Belo Horizonte (MG)

Uberlândia Shopping (MG)

Montes Claros Shopping (MG)

Boulevard Shopping Bauru (SP)

Franca Shopping (SP)

Parque D. Pedro Shopping (SP)

Plaza Sul Shopping (SP)

Santana Parque Shopping (SP)

Shopping Campo Limpo (SP)

Shopping Metrópole (SP)

Shopping Taboão (SP)

Shopping Praça Nova Araçatuba (SP)

Boulevard Shopping Brasília (DF)

Passeio das Águas Shopping (GO)

Shopping Praça Nova Santa Maria (RS)

Boulevard Londrina Shopping (PR)

Boulevard Shopping Belém (PA)

Parque Shopping Belém (PA)

Manauara Shopping (AM)

Lista de shoppings da BRMalls

Amazonas Shopping (AM)

Shopping Vila Velha (ES)

Goiânia Shopping (GO)

Araguaia Shopping (GO)

São Luís Shopping (MA)

Rio Anil (MA)

Center Shopping Uberlândia (MG)

Estação BH (MG)

Independência Shopping (MG)

Shopping Del Rey (MG)

Shopping Campo Grande (MS)

Shopping Estação Cuiabá (MT)

Shopping Recife (PE)

Catuaí Shopping Londrina (PR)

Catuaí Shopping Maringá (PR)

Shopping Curitiba (PR)

Shopping Estação (PR)

Norteshopping (RJ)

Plaza Niterói (RJ)

Shopping Tijuca (RJ)

Top Shopping (RJ)

Shopping Iguatemi Caxias do Sul (RS)

Campinas Shopping (SP)

Jardim Sul (SP)

Mooca Plaza Shopping (SP)

São Bernardo Plaza Shopping (SP)

Shopping ABC (SP)

Shopping Metrô Santa Cruz (SP)

Shopping Piracicaba (SP)

Shopping Tamboré (SP)

Shopping Villa-Lobos (SP)

Maior da América Latina

Legenda: Shopping da Bahia Foto: Divulgação

No Fato Relevante, as empresas afirmam que "esta nova companhia será a maior plataforma de shoppings da América Latina, avaliada pelo mercado em R$ 12 bilhões, com 69 shoppings e cerca de 13 mil lojas, que recebem aproximadamente 60 milhões de visitantes por mês".

Nos próximos meses, informaram as companhias, os negócios seguirão atuando separadamente, até a finalização da análise do Cade.

"Movimentos de união como este trazem ganhos para todos - clientes, parceiros, acionistas e consumidores. Nesta nova etapa, teremos potencial de expandir fronteiras com o propósito de servir

e encantar pessoas e transformar os shoppings em destinos de felicidade e oportunidade", afirmam os CEOs das empresas, Rafael Sales (Aliansce) e Ruy Kameyama (BR Malls), em carta conjunta.