Lucro do FGTS será de 4,92%; saiba quanto você vai receber em 2021

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço definiu, em reunião realizada hoje (17), que distribuirá R$ 8,1 bilhões do lucro do FGTS de 2020 aos trabalhadores. Este montante representa 96% do lucro auferido no ano passado.

O valor será depositado nas contas até o dia 31 de agosto, mas só pode ser sacado nas condições previstas em lei.

Para saber quanto será pago, o trabalhador deve calcular 4,92% sobre o valor que constava nas contas ativas e/ou inativas no último dia de dezembro de 2020. Confira algumas simulações abaixo.

QUANTO VOU RECEBER DO LUCRO DO FGTS?

Com R$ 5.000 na conta: lucro de R$ 246

Com R$ 10.000 na conta: lucro de R$ 492

Com R$ 20.000 na conta: lucro de R$ 984

Com R$ 50.000 na conta: lucro de R$ 2.460

QUEM TEM DIREITO AO LUCRO DO FGTS

Trabalhadores formais que possuem conta do FGTS com saldo positivo em 31 de dezembro de 2020 terão direito à distribuição do lucro, que será feita proporcionalmente aos valores de cada conta.

COMO CONSULTAR O LUCRO

Após o crédito, que deve ocorrer até o fim de agosto, o trabalhador pode consultar o recebimento no extrato do FGTS.

Acesse o aplicativo meu FGTS

Informe o CPF e senha

Clique em Meu FGTS

Clique em Ver Extrato

COMO CALCULAR O LUCRO DO FGTS

O valor recebido por cada trabalhador pode ser calculado com base no índice definido pelo Conselho Curador sobre o montante existente na conta. Em 2021, o percentual é de 4,92% (Taxa Referencial + Rentabilidade do FGTS)

Convém lembrar que o dinheiro só poderá ser sacado nas condições permitidas. Veja abaixo.

QUEM PODE SACAR O FGTS

SITUAÇÕES QUE PERMITEM O SAQUE TOTAL DO FGTS:

Dispensa sem justa causa;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Compra da casa própria;

Complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio;

Complementar pagamento de imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Por fechamento da empresa;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior;

Rescisão por aposentadoria;

Em caso de desastres naturais;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores com 70 anos ou mais;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque.