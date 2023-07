'Juros têm que baixar. E baixar rápido', diz presidente do Banco do Nordeste

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, endossa o coro pela redução dos juros. Em conversa com esta Coluna, o ex-governador de Pernambuco afirmou que é preciso ter pressa no corte da Selic.

"Como economista e presidente do Banco do Nordeste, entendo que os juros têm que baixar e baixar rapidamente. Isso vai ajudar muito nos financiamentos, no crédito para o setor produtivo e, principalmente, para que o Brasil possa ter um crescimento sustentável nos próximos anos, a partir de pilares macroeconômicos sólidos", defendeu.

Câmara manifestou preocupação com o cenário atual. Segundo ele, "o entendimento de todos que analisam" a economia brasileira é que os pilares estão muito fortalecidos, principalmente com a aprovação do arcabouço fiscal que, segundo ele, "cria uma regra razoável para o controle dos gastos, vinculado ao crescimento das receitas".

"Estamos vendo um ambiente em que a inflação está caindo, e os juros reais permanecem altos. É um momento preocupante", disse Câmara, que assumiu a presidência do BNB no fim de março deste ano, indicado pelo presidente Lula.

Concurso

Câmara adiantou também que o BNB lançará edital para um novo concurso público em 2023, com previsão de cerca de 500 vagas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil