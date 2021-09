Hidrogênio verde: Ceará vai assinar investimentos com mais 5 empresas

O secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, afirmou hoje (21) que o Estado está pronto para assinar mais cinco memorandos de investimentos para o hub de hidrogênio verde no Estado.

Os empreendimentos previstos deverão ser anunciados em evento futuro, com data ainda a ser divulgada pelo Governo.

Esses projetos se somarão aos seis já existentes no segmento de hidrogênio verde no Ceará, que parte na frente em uma corrida energética que promete transformar de maneira profunda a economia local nos próximos anos.

Transporte público

O mais recente anúncio prevê a implantação do uso de veículos para transporte público movidos pelo combustível produzido a partir do hidrogênio.

A empresa espanhola Neoenergia ficará responsável pelo projeto chamado "Corredor Verde". Fortaleza receberá o projeto-piloto e o plano é que tenha 18 pontos de abastecimento de energia limpa.

Com isso, a capital cearense será a primeira cidade no Brasil a usar a tecnologia de Ônibus fuel cell.