Heineken sobe preço de cervejas em Fortaleza; veja marcas afetadas

Após os aumentos de marcas da Ambev, chegou a vez de a Heineken subir os preços do seu portifólio de cervejas no mercado de Fortaleza.

Empresários do setor de bares e restaurantes comunicaram esta Coluna que a gigante mundial de bebidas alcoólicas repassou, nesta semana, uma alta de mais de 10% nos produtos.

O preço da Heineken Long Neck, por exemplo, saltou 11,7%, informou um proprietário de dois bares na Capital.

A elevação nos valores afeta todas as cervejas do conglomerado. Veja as marcas que ficam mais caras:

Heineken

Sol

Kaiser

Bavaria

Amstel

Kirin Ichiban

Schin

No Grau

Devassa

Baden Baden

Eisenbahn

Glacial.

Em alguns casos, o aumento chega a 20%, como para a Baden Baden.

Como o percentual é significativo, as majorações serão transferidas para o consumidor. "Infelizmente, um aumento desse tamanho é insustentável segurar, terá que ser repassado", diz um empresário.

Desde o ano passado, todas as marcas de cervejas sofreram aumentos, alguns mais sutis e outros mais dolorosos.

O setor de bares e restaurantes, que ainda tenta se recuperar dos estragos causados pela pandemia, sofre também com a inflação dos alimentos.