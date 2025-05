"Guerra do Delivery": Nova taxa do Ifood pega consumidores de surpresa

De maneira silenciosa e nada transparente, o Ifood passou a cobrar, nos últimos dias, uma nova taxa fixa de R$ 0,99 para todos os pedidos realizados pela plataforma. Até os clientes do Clube Ifood, modelo de assinatura da empresa, foram impactados.

A cobrança é automática e aparece na tela de finalização da compra, sob a descrição "taxa de serviço". Anteriormente, a taxa era cobrada apenas para pedidos de baixo valor.

A implementação da taxa foi efetuada sem comunicação direta ou ampla divulgação aos usuários - que inclusive tem criticado a empresa nas redes sociais. Para uma empresa desse porte, que detém em torno de 80% do market-share, esperava-se maior clareza na relação com o consumidor.

Já para a parceria entre Uber e Ifood, também nos últimos dias, houve anúncio com pompas e ampla divulgação.

A mudança ocorre em um momento de crescente pressão sobre o modelo de negócios dos aplicativos de entrega e o anúncio de chegada de novas empresas. O momento vem sendo chamado no mercado de "Guerra do Delivery".

Convém pontuar que o setor enfrenta desafios como o aumento dos custos operacionais, a insatisfação de entregadores com remunerações e condições de trabalho, e a busca de consumidores por alternativas com menor custo.

A nova taxa, embora de valor aparentemente baixo, deverá robustecer o caixa da companhia, que opera milhões de pedidos diariamente.

Em um período de dolorosa inflação das refeições, isso também representa um repasse direto ao cliente, somando-se ao frete, à gorjeta opcional e, em alguns casos, a cobranças adicionais dos restaurantes.

O modelo de precificação do Ifood já vinha sendo alvo de críticas por sua complexidade e por eventuais discrepâncias de valores em relação aos pedidos feitos diretamente nos estabelecimentos. As comissões pagas pelos restaurantes ao aplicativo são salgadas e esses custos são repassados aos consumidores no preço final dos pratos.

Paralelamente, o cenário de delivery está se acirrando com a chegada de novos players poderosos que deverão abocanhar fatias hoje pertencentes ao Ifood, líder absoluto.

A 99, conhecida pelo serviço de transporte por aplicativo, anunciou no início do mês que prepara o relançamento do 99Food, com um novo posicionamento focado em preços mais baixos e melhores condições para restaurantes parceiros. A empresa confirmou testes em cidades do Sudeste e do Sul.

Empresas internacionais como Meituan, da China, podem agitar o cenário a partir de 2026.