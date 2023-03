Grupo Mateus expande presença no Ceará e abre sexto supermercado

O Grupo Mateus inaugura, hoje (2), mais um supermercado no Ceará, a sexta loja do Estado. A companhia, fundada no Maranhão, vem expandindo a atuação no mercado cearense nos últimos anos.

Com a bandeira Mix Mateus, em formato de atacarejo, a nova loja fica em Maracanaú, no Distrito Industrial, e possui 4,4 mil metros quadrados de área.

Segundo a empresa, foram abertos 280 empregos diretos para o supermercado.

"A abertura de mais uma loja no Ceará, especialmente em uma localização importante como Maracanaú, é um marco importante da expansão do Grupo Mateus pelo Norte e Nordeste brasileiros", afirma o CEO do Grupo Mateus, Jesuíno Martins.

Número de lojas

Além do Ceará, o Grupo Mateus está presente em outros oito estados brasileiros. São 237 lojas em operação, sendo 70 de varejo, 61 de atacarejo e 106 de eletro.

São 130 lojas no Maranhão, 75 no Pará, 13 no Piauí, 6 no Ceará, 6 na Bahia, 3 na Paraíba, duas em Alagoas, uma em Sergipe e uma em Pernambuco.

