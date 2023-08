Grupo Comerc adquire empresa cearense de energia por R$ 20 milhões

O Grupo Comerc Energia anunciou a conclusão da compra e integração da cearense Soma Energia. O processo, que havia sido iniciado em setembro do ano passado, envolveu R$ 20 milhões, o equivalente a 70% da Soma, que passa a ser representante do grupo nacional no Nordeste, mas agora utilizando o nome da Comerc.

A empresa cearense atuou por 14 anos em serviços customizados de gestão e redução de custos de energia aos clientes e auxílio na transição para as energias renováveis. Já a Comerc tem um portfólio de 4,5 mil unidades de consumo, sendo a maior gestora de energia para consumidores do País.

“A sinergia entre os negócios é o que temos buscado em todas as nossas parcerias, fusões e aquisições. E, no caso da Soma, não é diferente. Afinal, trata-se de uma empresa que partilha dos mesmos valores e objetivos, com uma posição consolidada na região, além de grande expertise em soluções para os consumidores do Nordeste”, afirma Andre Dorf, CEO da Comerc.

“Essa parceria com a Comerc se dá pelo trabalho sério e eficiente que fizemos no Nordeste, com gestão no mercado livre, eficiência energética, geração distribuída, assessoria regulatória, entre outros. Ela nos permitirá agregar ainda mais valor às nossas soluções e representará um importante diferencial competitivo em relação ao mercado nordestino”, aponta Paulo Siqueira, executivo responsável pela filial da Comerc no Nordeste e fundador da Soma Energia

A operação ocorre em um momento de expectativa de crescimento do mercado livre de energia. Em janeiro de 2024, conforme previsto na Portaria 50/2022, do Ministério de Minas e Energia, todos os consumidores da alta tensão poderão comprar energia de varejistas no mercado livre.

Segundo a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), há um universo de mais de 106 mil unidades consumidoras que se enquadrariam nesse mercado, sendo quase 27 mil apenas no Nordeste, região onde a Soma tem grande parte de seus clientes.

Market-share e receita

No Nordeste, a Comerc faz a gestão de energia para clientes e atua com as gerações solar e eólica. Com a aquisição, passa a contar com 648 unidades consumidoras e alcança o maior market share da região, com cerca de 17% na gestão de energia para consumidores no mercado livre.

A receita operacional líquida do Grupo Comerc Energia atingiu mais de R$ 4 bilhões em 2022, alta de 6,4% em relação a 2021.

