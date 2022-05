GNV dispara no Ceará após alta repassada pela Petrobras

Após o forte aumento de 19% aplicado pela Petrobras, o preço do GNV (Gás Natural Veicular) nos postos cearenses disparou nos últimos dias. O metro cúbico, na média, saltou de R$ 4,89 para R$ 5,55 na semana passada, aumento de 66 centavos.

Na mínima, o combustível foi encontrado por R$ 4,79. Já a máxima registrada foi de R$ 5,79.

As informações são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) e foram coletadas durante a primeira semana de maio.

O GNV é amplamente usado por motoristas de aplicativo e taxistas. O aumento terá efeito significativo nos custos dessas categorias.

Preços do GNV no Ceará (m³)

Média: R$ 5,55

Mínima: R$ 4,79

Máxima: R$ 5,79

Petrobras

O aumento da Petrobras, que passou a valer em 1º de maio, seguirá vigente até 31 de julho. A partir de agosto, será informada uma nova atualização.

Segundo a empresa, os valores foram ajustados a partir da atualização com base nas fórmulas acordadas, as quais vinculam o preço do gás às variações do petróleo tipo Brent e da taxa de câmbio.