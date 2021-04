Gasolina tem leve queda pela 2ª semana seguida no Ceará; veja preços

Pela segunda semana consecutiva, a gasolina apresentou retração nos postos do Ceará, de acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre 28 de março e 3 de abril. O preço médio do litro caiu de R$ 5,50 para R$ 5,48. Na pesquisa anterior, a ANP já havia apurado uma interrupção de dez altas seguidas.

O valor máximo do litro manteve-se estável em R$ 5,89. A cotação mínima também permaneceu em R$ 5,15. Foram avaliados 151 postos em cinco cidades cearenses: Caucaia, Crato, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Maracanaú.

Infográfico: Veja evolução no preço médio da gasolina

As duas últimas pesquisas da ANP apontam, portanto, para uma estabilização do preço do combustível depois de uma escalada severa entre janeiro e março, intervalo no qual a gasolina saltou da casa de R$ 4,70 para o patamar de R$ 5,50 na média, além de ter ultrapassado R$ 6 em algumas cidades do interior.

Em Fortaleza, o combustível caiu um centavo na média e ficou em R$ 5,47 na semana passada. A gasolina mais cara comercializada na capital foi a R$ 5,79 e a mais barata, R$ 5,15.

Preços da gasolina por cidade

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,482

R$ 5,482 Preço mínimo : R$ 5,289

: R$ 5,289 ​Preço máximo: R$ 5,699

Crato

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,639

R$ 5,639 Preço mínimo : R$ 5,519

: R$ 5,519 Preço máximo: R$ 5,899

Fortaleza

Postos pesquisados: 100

Preço médio: R$ 5,476

R$ 5,476 Preço mínimo : R$ 5,159

: R$ 5,159 Preço máximo: R$ 5,799

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 10

Preço médio : R$ 5,598

: R$ 5,598 Preço mínimo : R$ 5,550

: R$ 5,550 Preço máximo: R$ 5,659

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,456

R$ 5,456 Preço mínimo : R$ 5,370

: R$ 5,370 Preço máximo: R$ 5,499

Observações sobre a pesquisa da ANP:

1) No caso do Ceará, a metodologia se restringe a poucos municípios. Portanto, é possível que haja valores ainda mais altos em outras cidades, mas o levantamento não consegue captar.

2) Os preços podem ter sofrido alterações desde o período em que os dados foram obtidos.