Auxílio emergencial 2021 será pago primeiro nas contas digitais, diz Caixa

Os primeiros depósitos da nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial, cujo início será no dia 6 de abril, vão priorizar o pagamento em contas digitais no aplicativo Caixa Tem, confirmou, na manhã de hoje (31), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Isto significa que, nesta fase inicial do novo calendário - que ainda será divulgado na íntegra pela Caixa - os beneficiários poderão apenas movimentar digitalmente o dinheiro, pagando contas e fazendo transferências online.

Saque em espécie será liberado depois

De acordo com Guimarães, somente "após algumas semanas", será permitido o saque em espécie do benefício.

O objetivo da medida é evitar aglomerações nas agências. O calendário de pagamentos está pronto e observa as questões sanitárias, diz Guimarães.

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Cidadania, João Roma, Guimarães enalteceu o legado da primeira rodada do benefício, que facilitará os fluxos de transferências neste ano de 2021.

Pagamentos começam dia 6 de abril

O início para o novo auxílio foi confirmado por Bolsonaro para 6 de abril, data que já havia sido antecipada extraoficialmente pelo ministro João Roma.

O benefício cairá primeiro na conta de trabalhadores informais, MEIs (microempreendedores individuais) e pertencentes ao Cadastro Único. A partir do dia 16 de abril, tem início o pagamento a beneficiários do Bolsa Família.

Calendário do auxílio para quem recebe Bolsa Família

Quais os valores do auxílio

O governo vai considerar a composição familiar na hora de conceder o novo auxílio emergencial. Confira abaixo as novas faixas de pagamento:

R$ 375: valor pago às mulheres chefes de família.

R$ 250: valor médio e será destinado às famílias com duas ou mais pessoas, exceto daquelas com mães chefes de família.

R$ 150: destinado às famílias compostas por apenas uma pessoa.

Passo a passo para atualizar o cadastro no Caixa Tem

Veja o calendário para atualização dos dados

A partir de: