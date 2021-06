Gasolina e diesel têm leve queda; confira preços dos combustíveis

O preço médio da gasolina recuou dois centavos no Ceará, na semana encerrada no dia 26 de junho em comparação com a anterior, saindo de R$ 5,76 para R$ 5,74, apontou o levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

A discreta queda significa um retorno ao patamar do início do mês, quando o litro também estava em R$ 5,74. A ANP pesquisou valores em 172 postos do Estado.

O leve barateamento pouco deve ser percebido pelo consumidor na prática, pois vários postos mantiveram os preços da semana anterior.

Além disso, a máxima da gasolina segue acima dos R$ 6. O combustível foi encontrado por até R$ 6,12 em Itapipoca.

O diesel também registrou queda no preço médio e passou de R$ 4,67 para R$ 4,66. O valor máximo é de R$ 4,90.

GNV e etanol ficaram estáveis em R$ 4,30 e R$ 5,16, respectivamente, conforme os dados da ANP.

Confira os preços dos combustíveis

Gasolina comum (preços por cidade)

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,650

R$ 5,650 Preço mínimo : R$ 5,490

: R$ 5,490 ​Preço máximo: R$ 5,799

CRATO

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 5,898

R$ 5,898 Preço mínimo : R$ 5,849

: R$ 5,849 Preço máximo: R$ 5,959

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,712

R$ 5,712 Preço mínimo : R$ 5,390

: R$ 5,390 Preço máximo: R$ 5,899

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,116

R$ 6,116 Preço mínimo : R$ 6,110

: R$ 6,110 Preço máximo: R$ 6,120

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 3

Preço médio: R$ 5,959

R$ 5,959 Preço mínimo : R$ 5,929

: R$ 5,929 Preço máximo: R$ 5,979

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,575

R$ 5,575 Preço mínimo : R$ 5,490

: R$ 5,490 Preço máximo: R$ 5,770

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 5,807

R$ 5,807 Preço mínimo : R$ 5,799

: R$ 5,799 Preço máximo: R$ 5,840

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 5,977

R$ 5,977 Preço mínimo : R$ 5,920

: R$ 5,920 Preço máximo: R$ 5,999

Gasolina aditivada

Preço médio: R$ 5,909

Preço mínimo: R$ 5,490

Preço máximo: R$ 6,299

GNV

Preço médio: R$ 4,305 (metro cúbico)

Preço mínimo: R$ 4,290

Preço máximo: R$ 4,390

Etanol

Preço médio: R$ 5,163

Preço mínimo: R$ 4,649

Preço máximo: R$ 5,489

Diesel

Preço médio: R$ 4,663

Preço mínimo: R$ 4,380

Preço máximo: R$ 4,900

Diesel S10

Preço médio: R$ 4,679

Preço mínimo: R$ 4,299

Preço máximo: R$ 4,989

Obs: os valores podem ter sofrido alteração desde o período de captação dos dados