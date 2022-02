Gasolina cai no Ceará e chega ao menor preço em 4 meses

O preço médio da gasolina no Ceará caiu de R$ 6,59 para R$ 6,54, apontou o novo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo), realizado entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro.

Esse é o menor valor desde outubro de 2021, quando o litro custava, em média, R$ 6,49.

Nas últimas 10 semanas, o preço do litro já cedeu 40 centavos, saindo de R$ 6,94 para R$ 6,54.

Na mínima, o combustível foi encontrado por R$ 6,17. Já a cotação mais alta foi de R$ 7,23.

Confira preços da gasolina

Cidade Média Mínima Máxima Caucaia R$ 6,47 R$ 6,39 R$ 6,54 Crato R$ 6,67 R$ 6,59 R$ 6,90 Fortaleza R$ 6,51 R$ 6,17 R$ 6,89 Iguatu R$ 6,98 R$ 6,98 R$ 6,99 Itapipoca R$ 7,22 R$ 7,22 R$ 7,23 Juazeiro R$ 6,63 R$ 6,44 R$ 6,97 Limoeiro R$ 7,14 R$ 7,12 R$ 7,14 Maracanaú R$ 6,44 R$ 6,19 R$ 6,49 Quixadá R$ 6,44 R$ 6,38 R$ 6,49

Entenda por que a gasolina deve voltar a subir

As recentes baixas ocorreram após o combustível bater recorde de preços no ano passado, chegando a subir mais de 50% e funcionando como um dos principais vilões da inflação no País.

No entanto, para os próximos meses, a tendência é de novos aumentos. O barril do petróleo voltou a superar marcas histórias nesta semana, com os contratos futuros para abril superando US$ 93.

A valorização ocorre em meio à instabilidade entre Rússia e Ucrânia e temores de que os países exportadores de petróleo não consigam acompanhar a crescente demanda global.

Para evitar que a inflação dos combustíveis volte a acelerar neste ano de eleição, o Governo Federal quer aprovar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para zerar os impostos federais que incidem sobre gasolina e diesel.