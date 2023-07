Fundo de investimentos de gestora cearense é destaque de rentabilidade em 2023

Com R$ 100 milhões sob custódia, a gestora cearense de Fundos Grifo Asset Management, braço da Grifo Capital, vem conseguindo destaque no mercado financeiro. O fundo de renda fixa gerenciado pela empresa (Grifo Credit FIM CP LP) acumula alta de 6,04% do início do ano até 27 de junho e de 10,34% desde setembro de 2022, atingindo o número 1 em rentabilidade entre os fundos de crédito privado high grade disponíveis no Brasil.

High grade é uma classificação para investimentos com alto grau de segurança. Trata-se de uma classificação atribuída a ações, fundos, títulos e até países.

Segundo Victor Ary, sócio e gestor de portifólio da Grifo, o fundo não passou incólume à crise das lojas Americanas em janeiro. Mesmo não incluindo papéis da varejista, sofreu com a contaminação gerada pelo derretimento da ação, que começou 2023 valendo em torno de R$ 12 e hoje não passa de R$ 1,20.

Legenda: Comparativo de fundos high grade Foto: Reprodução

Estratégia

A gestora, conta Ary, mitigou as ranhuras com uma estratégia paciente de compra de papéis de diferentes empresas na baixa, que acabaram por se valorizar nos meses seguintes.

"Os fundos dessa indústria acaram ficando grandes demais e tiveram certa dificuldade em navegar no mercado, principalmente no início do ano, com o momento de estresse. Como nós queremos limitar o nosso tamanho, para que ele não fique grande demais, a gente acabou conseguindo fazer uma gestão muito ativa e acertada durante a crise", analisa o executivo.

Disponível na Órama, Terra e BTG, o fundo tem como meta render CDI +2% ao ano. Sua política consiste no investimento de até 20% em cotas sênior de FIDC e debêntures de empresas que possuem pelo menos grau de investimento “A”.

Nos planos da companhia, que também atua em wealth management, está a criação de dois outros fundos, um focado em ações e outro imobiliário.

