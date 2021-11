Fuja destes 20 apps não oficiais do Auxílio Brasil

Em meio ao lançamento do Auxílio Brasil, a marca do novo programa social do Governo Federal, que substitui o Bolsa Família, tem sido usada de forma maliciosa para diversos fins.

Usuários em busca de informações sobre o benefício podem acabar fisgados por aplicativos não oficiais. Alguns deles são inofensivos, mas outros oferecem riscos, como o roubo de dados pessoais e até golpes. Por via das dúvidas, o ideal é buscar o programa oficial da Caixa.

A Coluna encontrou mais de 20 apps na Play Store (Android) que simulam o original. Com nomes chamativos e identidade visual enganosa, os programas podem confundir as pessoas e servir de armadilha para crimes virtuais. Podem ainda fornecer informações erradas sobre datas de pagamento e outros detalhes.

Na App Store (iOS), no entanto, uma busca das palavras-chave leva apenas ao aplicativo oficial.

Qual é o app oficial

O Auxílio Brasil tem apenas um aplicativo oficial disponível nas lojas virtuais, cujo nome é Auxílio Brasil Caixa. Estes são os links oficiais do app na Play Store e na App Store. Importante atentar que o desenvolvedor é a própria Caixa Econômica Federal. Isso garante a legitimidade do app.

Veja abaixo uma lista de aplicativos para evitar.

Lista de apps não oficiais do Auxílio Brasil