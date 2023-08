Frente Parlamentar das ZPEs será lançada nesta semana; Ceará pode se beneficiar

A Câmara dos Deputados lança oficialmente, nesta quarta-feira (30), a Frente Parlamentar em Defesa das Zonas de Processamento e Exportação (ZPE).

A notícia interessa ao Ceará, que possui a primeira ZPE do Brasil e uma das duas em operação no País, localizada no Complexo do Pecém. O empreendimento, inclusive, completa 10 de anos neste mês de agosto.

O papel da Frente Parlamentar

Caberá ao novo colegiado de congressistas defender o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Exportação, além de fomentar a cultura exportadora, a redução de desequilíbrios regionais e o desenvolvimento econômico e social do País.

Para Eduardo Neves, presidente da ZPE Ceará, a iniciativa abrirá novas perspectivas para esse segmento. "Vai ser possível discutir na Câmara todas as questões voltadas às ZPEs, às legislações, etc. Isso é muito dinâmico, então temos que estar de igual para igual com o exterior", comenta.

Segundo ele, o avanço dessa modalidade é promissor para o Ceará, sobretudo, pois os futuros investimentos bilionários em hidrogênio verde passarão pela ZPE. O objetivo é prospectar novos negócios para o Estado. Hoje, a área de livre comércio cearense conta com a siderúrgica ArcelorMittal Pecém, a White Martins e a Phoenix.

A criação do colegiado foi encabeçada pelo deputado federal Florentino Neto (PT/PI), que será o presidente da Frente. Na vice-presidência, ficarão os deputados Júlio César (PSD/PI) e Hugo Leal (PSD/RJ).

