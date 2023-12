Fortaleza lidera lançamentos de imóveis no Nordeste e ultrapassa R$ 2 bilhões em vendas

Fortaleza foi a capital com o maior número de lançamentos imobiliários do Nordeste no terceiro trimestre deste ano, apontam dados da Comissão de Pesquisas do Sinduscon-CE (Sindicato da indústria da Construção Civil do Ceará).

Entre julho e setembro, foram lançados 26 empreendimentos na capital cearense, o que representa quase 25% do total das capitais nordestinas, atingindo R$ 1,05 bilhão em investimentos.

A média de escoamento, que indica a velocidade de vendas, foi de 11,1 meses, aproximando-se da média nacional de 10,3 meses. Tal marca posiciona Fortaleza como a quarta cidade com melhor desempenho nesse indicador, atrás de Salvador (7 meses), São Luís (7,2) e Aracaju (9,4).

Sérgio Macedo, diretor responsável pela Comissão de Pesquisas do Sinduscon-CE, informa que, ao longo do ano, foram disponibilizados no mercado 80 novos empreendimentos, em Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Itaitinga e Maracanaú.

A avaliação do especialista é que, apesar de elementos desafiadores, como a escassez de terrenos na área nobre de Fortaleza para novos lançamentos e a maior rigidez dos bancos na concessão de financiamentos, os resultados demonstram um mercado imobiliário local vigoroso.

Ranking de venda por cidade

No acumulado do ano, o VGV (Valor Geral de Vendas) em Fortaleza alcançou R$ 2,2 bilhões. No ranking, a capital é seguida por Aquiraz (R$ 636 milhões), Caucaia (R$ 419 milhões), Eusébio (R$ 225 milhões), Maracanaú (R$ 79 milhões) e Itaitinga (R$ 12 milhões).

