Evento em Morada Nova discute inovação tecnológica no agronegócio

Na próxima semana, o agronegócio do Ceará volta as atenções para a 26ª edição da Exponova, em Morada Nova, o maior evento do setor na região do Vale do Jaguaribe.

De 2 a 6 de agosto, Morada Nova, que é líder estadual na produção leiteira, será o centro de discussões e ações relevantes para o desenvolvimento da agropecuária no município e em todo o Estado.

Edmundo Araújo Secretário da Agricultura de Morada Nova "Estamos restabelecendo a Exponova depois de dois anos após a pandemia. A exposição tem como foco a inovação tecnológica e como isso pode ajudar no desenvolvimento do agronegócio".

Impacto econômico

Legenda: Melhoramento genético será um dos temas abordados no evento Foto: Júnior Brilhante

Ele destaca também o impacto econômico que o evento proporciona à região, fortalecendo a hotelaria, o comércio e o setor de serviços. A expectativa é que até 30 mil pessoas passem pela feira durante os quatro dias de evento.

A programação prevê uma série de concursos e exposições de caprinos, bovinos e ovinos, além de palestras e shows (confira a programação musical neste link)

Já no dia 1º de agosto, a cidade promove também o festival gastronômico de ovinos, com o objetivo de estimular o consumo de carne ovina e divulgar as raças produzidas na região.

