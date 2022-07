Exclusivo! Ibiapaba exportará abacate para Europa em 2023

Uma informação em absoluta primeira mão: o empresário paulista Roberto Reijers, que produz flores, inclusive rosas, na Serra da Ibiapaba, começou a plantar abacate da variedade Hass em 100 hectares na região do carrasco no município de São Benedito, na mesma região.

Essa plantação foi visitada ontem pelo presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que transmitiu à coluna outra informação: toda a produção de abacate da Reijers será destinada à exportação, que será iniciada no próximo ano, tendo como mercado-alvo a Europa, onde a variedade Hass é a preferida.

Ainda de acordo com o presidente da Faec, Roberto Reijers prometeu dobrar sua produção cearense de flores, que é hoje de 100 milhões de hastes por ano e que se desenvolve em estufas que ocupam área de 80 hectares muito próxima da zona urbana da sede municipal de São Benedito.

“Mas para isso será necessário que o governo do Estado assegure o fornecimento de água, e isto só será possível com a construção do açude Lontras”, informou Amílcar Silveira.

O projeto de construção do açude Lontras, que barrará o rio Inhuçu, está pronto e aguarda licitação desde 2014. 80% de seu espelho d’água serão localizados na geografia do município de Ipueiras. Ele terá capacidade para represar 347 milhões de m³ de água. Para transportar a água até a serra da Ibiapaba, será necessária a construção de uma adutora.

A Faec prometeu ao empresário empreender esforços no sentido de sensibilizar as secretarias de Recursos Hídricos (SRH) e do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) no sentido de apressar a licitação para a construção do Lontras.

Como a obra custará entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões, o governo do Estado, sozinho, não tem nem terá condições de executá-la, sendo necessário apoio do governo, federal por meio de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2023, como disse a esta coluna, no dia 2 de abril deste ano, o secretário Francisco Teixeira, titular da SRH.

Hoje, as sedes municipais e alguns distritos da Serra da Ibiapaba são abastecidos pelo açude Jaburu, construído em 1980, que enfrenta crescentes problemas geológicas da geografia em que foi implantado. Por esta razão, sua capacidade, de 210 milhões de m³, foi reduzida para 75 milhões de m³, volume insuficiente para garantir o abastecimento humano, a dessedentação animal e os projetos agrícolas que crescem na região da Ibiapaba.

VEM AÍ MAIS UMA AUTOP

De 17 a 20 do próximo mês de agosto, Fortaleza sediará a 17ª Autop, uma feira de autopeças de fama nacional.

Ontem, a marca global Rio – da Riosulense S/A, da cidade catarinense de Rio do Sul – confirmou sua presença no evento, para o qual trará uma atração: um passeio virtual (360 graus) através do qual os visitantes verão o seu parque fabril de 27 mil m2 de área construída em um terreno de 1 milhão de m2,

No estande da Rio, estará em exposição um motor de acrílico que apresentará as peças produzidas pela empresa, referência na aplicação e no desenvolvimento de ligas especiais de ferro e de aço para peças do setor automotivo.

ARGENINA À BEIRA DA INSOLVÊNCIA

Na Argentina a crise econômica e política agrava-se. O país corre sério risco de insolvência. Insolvência é quando um país perde as condições de honrar suas dívidas, e este é o caso argentino.

Ontem, em Washington, a ministra da economia da Argentina, Silvina Batakis, ouviu um rotundo não do Fundo Monetário Internacional, que negou os pedidos do governo portenho e exigiu que o governo do presidente Alberto Fernandez cumpra o acordo com o FMI, assinado em janeiro deste ano.

A imprensa argentina está dizendo hoje que as autoridades do FMI querem saber quem está mandando no governo argentino, se é o presidente Alberto Fernandez ou a vice-presidente Cristina Kirchner, que enfrenta problemas no judiciário.

O peso argentino está valendo, hoje, 0,041 centavos do Real brasileiro. No câmbio oficial, um dólar custa 37 pesos argentinos; mas esse câmbio oficial de nada vale, porque o que vale mesmo é o câmbio paralelo, onde um dólar custa hoje 360 pesos.

Choremos pela Argentina!