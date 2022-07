Evangelho de hoje, 3ª feira, 26/07 (Mt 13,16-17)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram".

Reflexão – O que vemos e o que ouvimos

Ao afirmar para seus discípulos que eles eram felizes porque O viam e escutavam o que lhes era revelado por Ele, Jesus torna claro para nós também, que a nossa felicidade está condicionada à vivência dos Seus ensinamentos, conforme o Pai nos propõe. Ver e ouvir, significa ter experiência, tocar com o coração, sentir a manifestação do Deus vivo em cada acontecimento. Jesus está vivo e ressuscitado no meio de nós, por isso somos felizes! Sua Palavra nos ensina a ser feliz e a desfrutar de tudo quanto o Pai providenciou para que vivamos uma vida promissora. A nossa maior riqueza consiste em ter acesso ao Pai e poder nos comunicar com Ele e, somente os que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, têm o privilégio de viver essa experiência. Antes de Jesus vir ao mundo muitas pessoas, inclusive os profetas e justos, desejaram vê-Lo e ouvi-Lo e não tiveram esta oportunidade. Nós, porém, podemos tocá-Lo, vê-Lo e ouvi-Lo na Eucaristia e na Palavra que nos alimenta a alma e o coração. Assim como também, sentir a Sua presença nos momentos de oração e nos fortalecer para continuar a nossa caminhada aqui na terra. – Você tem conseguido ver e escutar o que o Senhor lhe revela? – Você se considera feliz? - O que você espera como resultado do seu modo de viver? - Medite agora em tudo o que você tem visto e ouvido!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO