Estado vai avaliar possível concurso público para o Ipece

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) está mantendo conversas com o Governo do Estado sobre a demanda para a autorização de um concurso público.

Na semana passada, este foi um dos assuntos tratados em reunião entre o diretor geral do Ipece, João Mário França, e o titular da Seplag (Secretaria do Planejamento e Gestão), Ronaldo Borges.

"Temos interesse na realização do concurso, mas ainda estamos em processo de negociação com o Governo para sua autorização, já que existe uma sequência de concursos definidos até o momento", disse a esta Coluna João Mário França.

De acordo com ele, a seleção é necessária para ampliar o quadro de analistas de políticas públicas e "atender cada vez melhor as demandas de trabalho, estudos e assessorias que chegam ao Ipece".

O secretário Ronaldo Borges afirmou que a Seplag fará os estudos necessários e os apresentará ao governador Camilo Santana, a quem cabe a autorização.

Nos últimos meses, o Estado anunciou concursos para diversas áreas, como segurança e educação.

Último concurso em 2006

Criado em 2003, o Ipece teve apenas um concurso público, realizado em 2006. Já são 16 anos sem novas seleções.

O órgão produz estudos, pesquisas e informações socioeconômicas e geográficas para a avaliação de programas e elaboração de estratégicas de políticas públicas com foco no desenvolvimento do Estado.