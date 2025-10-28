Empresa sueca de energia assina memorando e pode ter fábrica no Ceará
Documento prevê ainda a instalação de uma fábrica no Estado.
A empresa sueca Anodox assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com o Governo do Estado que prevê a instalação de uma unidade fabril da companhia no Ceará.
A assinatura do documento ocorreu durante agenda do governador Elmano de Freitas com a embaixadora da Suécia no Brasil, Karin Wallensteen, e representantes da empresa, nesta terça-feira (28).
A Anodox é especializada em soluções para o setor de energia renovável, com foco em armazenamento de energia. Na prática, desenvolve e fabrica tecnologias, como sistemas e componentes, que permitem armazenar e gerenciar energia de fontes limpas.
Segundo o CEO da Anodox Brasil, Cristiano Braga, o Ceará foi escolhido após estudo comparativo com dez estados. Uma das motivações apontadas é a qualidade da educação cearense — vista como estratégica para formar mão de obra de alta capacidade.
“Em um momento em que o mundo busca acelerar a transição energética, iniciativas como essa mostram que o Ceará está atento às demandas globais por sustentabilidade e inovação”, comentou o governador.