Empresa investe em fábrica em Limoeiro do Norte e criará 120 empregos

A empresa gaúcha OL Microniza, que atua no segmento de borracha, instalará uma indústria em Limoeiro do Norte, no Ceará. A planta deverá gerar 120 empregos.

A fábrica realizará o processo de micronização, ou seja, a reciclagem de parte dos resíduos de borracha oriundos da produção industrial no setor calçadista. Comumente, tais partes são levadas para o Rio Grande do Sul para a realização desse processo. Com a nova indústria, a reciclagem poderá ser feita no Ceará.

O negócio foi firmado na manhã desta segunda-feira (12), na sede da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece).

O fechamento do acordo teve a presença da deputada estadual Juliana Lucena e do advogado Éderson Castro Pimpão, representantes do Município de Limoeiro do Norte que articularam o negócio; do CEO da OL Microniza, Davi Rodrigues; de Adriano Sampaio (da SDE) e de Expedito Parente (diretor de Infraestrutura e Patrimônio da Adece).

A empresa se instalará em galpão cedido pela Adece e entrará em operação nos próximos meses.

A Microniza atende empresas de diversas regiões, com foco no setor de calçados.