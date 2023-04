Eduardo Neves é reconduzido à presidência da ZPE Ceará

O economista Eduardo Neves foi reconduzido, nesta quinta-feira (13), ao cargo de presidente da ZPE Ceará, que ocupa desde abril de 2021. A manutenção do executivo no cargo foi chancelada após reunião do Conselho de Administração da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, que aprovou um novo mandato para toda a diretoria da empresa.

A ZPE Ceará integra o Complexo do Pecém (CIPP S.A.), que tem como acionistas o Governo do Estado do Ceará (majoritário) e o Porto de Roterdã, na Holanda.

“Nos últimos dois anos, tivemos várias conquistas decisivas para o futuro da empresa: a aprovação do novo Marco Legal das ZPEs no Brasil; a inauguração da nossa primeira expansão (Setor 2); e a atração de novos investimentos, incluindo refinaria, termelétrica e os projetos de Hidrogênio Verde”, destaca Eduardo Neves.

Neves está a serviço do Estado desde 2003, quando ingressou na Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). Ele teve longa passagem pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Adece), onde entrou em 2007 e chegou à presidência da entidade em abril de 2018, ficando no cargo até fevereiro de 2021.

A diretora de operações da ZPE Ceará, Andréa Freitas e Silva Maia também foi reconduzida ao cargo para um novo mandato. A reunião do Conselho de Administração da ZPE Ceará também elegeu Luís Fernando Simões da Silva como novo diretor de governança da empresa, substituindo Roberto Benevides de Castro, que estava no cargo desde o ano de 2019.

