Economia do Ceará pode crescer perto de 5% em 2024, projeta pesquisa da Unifor

Diante dos ótimos resultados da economia cearense no primeiro semestre, o PIB do Estado pode encerrar o ano de 2024 com um crescimento de até 4,9%. A estimativa é do Núcleo de Pesquisas Econômicas da Unifor, o Nupe.

O percentual do Ceará deve superar, portanto, a média nacional, que deverá ficar entre 3% e 3,8%.

Veja também Victor Ximenes PIB do Ceará salta 7,2% e cresce mais que o dobro do Brasil no 2º trimestre

Conforme os pesquisadores, a tendência é de manutenção no ritmo produtivo para os próximos trimestres, embora o cenário global e as condições climáticas do País continuem como fatores de incerteza.

Projeção positiva

"A economia cearense, em diferentes segmentos, vem registrando resultados positivos. Para os próximos períodos, espera-se que os números continuem sendo positivos, sobretudo em razão do mercado de trabalho aquecido, da elevação da renda, além de investimentos públicos e privados que estão acontecendo no estado", afirma Allisson Martins, economista e coordenador do Núcleo de Pesquisas Econômicas.

"O PIB do Ceará apresentou um crescimento expressivo de 7,21% no segundo trimestre de 2024 se comparado ao mesmo período do ano passado, destacando a resiliência e o fortalecimento da economia cearense. O acumulado do PIB do ano de 2024 já registra expansão de 6,48%", destaca o estudo.

Já para 2025, a projeção é de expansão de até 3,5%, no cenário mais otimista.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil