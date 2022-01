Diesel volta a subir no Ceará e é o 2º mais caro do Nordeste

O preço médio do diesel saltou oito centavos na semana passada, saindo de R$ 5,65 para R$ 5,73, informou a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) em seu novo levantamento. Esse é o maior valor das últimas três semanas.

Também foi verificada alta no valor mínimo do combustível, passando de R$ 5,19 para R$ 5,34. Já a máxima registrou queda (de R$ 6,04 para R$ 5,98).

O aumento colocou o Ceará na segunda colocação do Nordeste entre os estados com diesel mais caro, perdendo apenas para Pernambuco.

Ranking do diesel no Nordeste

Pernambuco: R$ 5,80 Ceará: R$ 5,73 Bahia: R$ 5,58 Rio Grande do Norte: R$ 5,58 Sergipe: R$ 5,57 Piauí: R$ 5,51 Maranhão: R$ 5,42 Alagoas: R$ 5,40 Paraíba: R$ 5,36

Com o anúncio de alta de 8% da Petrobras para o combustível nas refinarias, novas altas devem surgir nas próximas semanas para o consumidor final.

A inflação dos combustíveis deverá ser um tema de intenso debate no Congresso neste ano. Mesmo antes do retorno oficial do Legislativo, a pauta já está agitando os bastidores de Brasília.